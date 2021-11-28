На троих омичей завели уголовные дела за подделку QR-кодов

Сейчас в ресторанах, торговых центрах и театрах действуют QR-коды. Фото: Иван МАКЕЕВ

После ввода QR-кодов в Омской области нашлись те, кто пошел на подделку документов. Ранее в региональном минздраве уже предупреждали об уголовной ответственности за подделку электронных сертификатов. Однако не всех это остановило. Стало известно, что на троих омичей завели дело из-за липовых QR-кодов.

Сейчас они на рассмотрении в судах. Об этом сообщает Город55 со ссылкой на омскую полицию. Где именно они их взяли, не уточняется. Однако в УМВД рассказали, что через суд удалось закрыть 44 сайта, которые предлагали приобрести поддельные QR-коды.

Добавим, что сейчас они действуют в торговых центрах, спортивных залах, ресторанах, театрах, музеях, кинотеатрах, аквапарках. А 29 ноября власти рассмотрят на оперштабе возможность ввести QR-коды и в общественном транспорте.