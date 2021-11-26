В Омске за сутки потеплеет на 26 градусов

Теплая погода продержится до конца выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Последние несколько дней погода не радовала омичей теплом. Холоднее всего было по ночам, в некоторых районах температура падала почти до -30 градусов. Минувшей ночью, например, столбик термометра показывал -27. Но уже завтра значительно потеплеет. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что 27 ноября в субботу потеплеет до -1 градуса. За сутки температура изменится на 26 градусов.

Вместе с потеплением также обещают осадки в виде снега и усиление ветра, местами до 15 метров в секунду. Все выходные продержится теплая погода, но с началом следующей недели опять будет холодать.