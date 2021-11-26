«Ростелеком» построил в Омской области 19 базовых станций по программе УЦН 2.0

«Ростелеком» в 2021 году обеспечил мобильной голосовой связью четвертого поколения (4G/LTE) и скоростным беспроводным интернетом 19 населенных пунктов Омской области. Это стало возможным благодаря реализации в регионе второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Доступ к услугам связи получили 6 400 сельчан, которые проживают в населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Первая базовая станция по проекту появилась в деревне Редкое Называевского района, а завершилась программа этого года в селе Карбыза Муромцевского района. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости.

«Проект стартовал еще весной: именно в нашей области в пилотном режиме была запущена первая в стране базовая станция по проекту УЦН 2.0. Сейчас мы завершили работы уже в 19 населенных пунктах, благодаря чему даже в отдаленных и небольших селах появилась надежная связь. По четыре базовых станции построено в Тевризском и Тарском районах, три — в Называевском, два — в Большеуковском. По одному сооружению “Ростелеком” запустил в Полтавском, Черлакском, Муромцевском, Омском, Марьяновском и Седельниковском районах», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

«Реализация данного проекта на территории Омской области — это уверенное движение к цифровизации региона. Создаваемая инфраструктура связи позволит жителям быть на связи и в сети, получать необходимую информацию в интернете. Массовость строительства новых базовых станций — значимый рывок для всей страны и для Омской области в частности» — отметил Андрей Посаженников, министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области.

Весной этого года Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.