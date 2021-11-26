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Общество26 ноября 2021 1:12

В минприроды после жалоб омичей на выбросы заявили, что во всем виноват транспорт

Жители жаловались на неприятный запах
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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В ведомстве считают, что всему виной - транспорт.

В ведомстве считают, что всему виной - транспорт.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В очередной раз жители Омска пожаловались на выбросы. В Нефтяниках, на Левом Берегу и в Ленинском округе многие ощутили неприятный химический запах ацетона и жженой резины. В итоге в минприроды назвали причину этого. В ведомстве заявили, что, оказывается, во всем виноваты пробки, автотранспорт и погода. Стационарный пост для замера воздуха по улице Чайковского показал превышение оксида азота в 1,6 раз.

- Превышения были зафиксированы федеральной сетью наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха во время вечернего и утреннего час-пика соответственно, - прокомментировали в омском минприроды. - Учитывая метеорологические условия, выраженные в слабом ветре, скорость которого не превышала 1 метра в секунду, и специфику загрязняющего вещества, источником выброса оксида азота, повлекшего превышение его предельно допустимой концентрации, является автотранспорт.