В Омске третьи сутки фиксируют почти 700 выздоровевших от ковида ежедневно

В Омске около 700 человек выздоравливают от ковида каждый день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвертая волна ковида продолжает удивлять омичей. Сначала она поразила самыми высокими показателями заражаемости, в день фиксировали почти 600 случаев, а потом и подскочившим уровнем смертности. Сейчас уже третий день держатся небывало высокие показатели по выздоровевшим.

Согласно последним данным, в Омской области зафиксировали 584 случая заражения ковидом, за все время пандемии заболеть успели 111 643 человека.

Выздоровели сегодня 680 омичей. Подобные цифры сохраняются в регионе со вторника. За все время выздоровели 87 140 человек.

К сожалению, пока довольно высокими остаются и показатели смертности. За сутки умерли от ковида 13 человек, а за все время наблюдений уже 2 758.