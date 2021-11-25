В Омске начал работать самый большой каток

Выходной на катке будет по понедельникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Омске одним из первых начал работу самый большой каток в городе на стадионе «Юность». Его площадь около 10 тысяч квадратных метров. В администрации Омска отметили, что совсем скоро каток оформят к Новому Году, а пока омичи могут сделать сэлфи в тематической фотозоне, посвященной грядущему молодежному чемпионату мира по хоккею.

Катания уже проходят каждый день недели, кроме понедельника. Со вторника по пятницу они проходят с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздники с 14:00 до 22:00. Действует и прокат коньков для детей он обойдется в 80 рублей, а для взрослых в 160 рублей.

Важно, что на массовые катания омичей будут пускать только при наличии QR-кодов.