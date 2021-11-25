Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 8:52

Омич устроил скандал в больнице из-за очереди на прием

Мужчина начал вести себя агрессивно, когда понял, что пройти без очереди не получится
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омич не захотел ждать и попытался прорваться на прием без очереди. Его задержали.

Омич не захотел ждать и попытался прорваться на прием без очереди. Его задержали.

Фото: Росгвардия по Омской области

В Омске задержали очередного дебошира, с которым пришлось столкнуться медикам. На этот раз встреча произошла в стенах одной из больниц. В очередь на прием пришел мужчина. Сначала он вел себя довольно спокойно, но скоро потребовал принять его быстрее остальных, даже попробовал прорваться в кабинет, где шел прием, но медики его не пустили. После этого мужчина и начал вести себя агрессивно, ругался матом.

Медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать Росгвардию. Наряд задержал дебошира и доставил в полицию, отметили в пресс-службе ведомства. Им оказался 56-летний омич.