В Омске нашли 15-летнюю школьницу, сбежавшую из Кемеровской области к парню в Воронеж

Девушка смогла добраться до Омска, но здесь ее задержала полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области накануне активно велись поиски 15-летней школьницы. Она сбежала из дома и никому не сообщила о своих планах. Полиция выяснила, что беглянка купила билеты на поезд до Москвы и направляется туда. Девочку сняли с поезда недалеко от Омска и доставили в Омское ЛУ МВД России.

Оказалось, причиной побега стала любовь. Девушка познакомилась в Интернете с парнем. После переписки подростки решили встретиться, но все осложнялось тем, что девушка жила в городе Тайга в Кемеровской области, а парень в Воронеже. Школьница решила добраться до возлюбленного самостоятельно и купила билет на поезд. Сначала она хотела добраться до столицы, а уже оттуда отправиться в Воронеж.

- Транспортные полицейские убедились, что с ребенком все в порядке, и незамедлительно сообщили матери и коллегам из Кузбасса об обнаружении пропавшей. До передачи родителям юная жительница Кемеровской области будет находиться под опекой специалистов одного из социально-реабилитационных центров города Омска, - отметили в пресс-службе транспортной полиции.