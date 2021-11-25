Мужчина обокрал омичку и с награбленным переехал к новой возлюбленной

Мужчину поймали в соседней Тюмени. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 56-летняя женщина из села Троицкое. Она рассказала, что ее обокрал возлюбленный.

Все началось в начале августа. Омичка познакомилась в интернете с 64-летним мужчиной из Санкт-Петербурга. Между ними завязалось общение и спустя несколько месяцев мужчина предложил съехаться. Звать омичку к себе он не стал, а сам захотел переехать сюда. Правда, денег на билеты у него не нашлось, поэтому дорогу ему оплатила возлюбленная. Пара прожила вместе недолго. Несколько дней назад омичка проснулась и не нашла в доме своего возлюбленного. Вместе с ним исчезли золотые цепочку, подвеску, 2 пары серег, кольцо, угловую шлифовальную машину, шуруповерт.

В полиции начали поиски вора. Оказалось, что он в интернете познакомился с другой женщиной из Ростова-на-Дону. К ней с награбленным он и отправился. Его удалось задержать в Тюмени, пенсионера сняли с поезда. Как уточнили в полиции, на мужчину завели уголовное дело за кражу.