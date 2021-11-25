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Общество25 ноября 2021 6:06

В омском воздухе снова нашли вредные выбросы

На этот раз их зафиксировали в Ленинском округе
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи снова дышали вредными выбросами.

Омичи снова дышали вредными выбросами.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске снова фиксировали превышение содержания вредных веществ в воздухе. По данным мониторинга Обь-Иртышского УГМС, выбросы наблюдали в начале недели 23 ноября. В воздухе содержание оксида азота было в 1,4 раза выше нормы в Ленинском округе.

В ближайшие дни прогнозируют пониженный уровень загрязнения воздуха. Оксид азота в больших концентрациях негативно действует на дыхательные пути, может вызвать бронхит или воспаление легких.