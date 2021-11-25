Жители деревни в Омской области остались без медпункта и воды

Жителям деревни Чеплярово приходилось обходиться без медпункта и воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Единственным выходом для жителей деревни Чеплярово стало обращение в прокуратуру. Поселение находится в Большереченском районе и довольно далеко как от райцентра (100 километров), так и от центра сельского поселения (150 километров). В деревне уже долгое время не работает фельдшерский пункт, а значит жители не могут получить не только плановую, но и экстренную медицинскую помощь. За водой приходится ходить на реку, хотя в деревне есть водонапорная башня. Она просто не работает. С такими проблемами и обратились местные жители в прокуратуру.

Как отметили в ведомстве, результаты проверки подтвердили жалобы жителей.

Прокуратурой района внесены представления главному врачу БУЗОО «Большереченская ЦРБ» и главе Новологиновского сельского поселения для устранения выявленных нарушений закона, результаты рассмотрения которых находятся на контроле, - сообщили в прокуратуре.