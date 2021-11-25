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Общество25 ноября 2021 5:33

Омича, устроившего поджог, два разбойных нападения и кражу в ювелирном, поймали в Свердловской области

Он скрывался от следствия почти месяц
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Задержали беглеца в Свердловской области. Он скрывался почти месяц.

Задержали беглеца в Свердловской области. Он скрывался почти месяц.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще в начале октября у омичей просили помощи в поисках мужчины, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях. Тогда сообщалось, что омич ограбил ювелирный магазин. Он вломился внутрь, ударил молотком продавца и украл несколько планшетов с украшениями. Продавец не растерялась и отправилась в погоню. Ей удалось выбить сумку, но несколько украшений все же остались у грабителя. Еще раз он ограбил другой ломбард. Разбил витрину, распылил перцовый баллончик и схватил несколько планшетов с украшениями. Их стоимость оценили в 430 тысяч рублей. Позже выяснилась причастность мужчины и к другим преступлениям. Среди них были угон и поджог.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омича искали не только в Омске, но и в других регионах. Задержали беглеца в Свердловской области. Сейчас 34-летний подозреваемый находится под стражей, ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям.