Омича, устроившего поджог, два разбойных нападения и кражу в ювелирном, поймали в Свердловской области

Задержали беглеца в Свердловской области. Он скрывался почти месяц. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще в начале октября у омичей просили помощи в поисках мужчины, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях. Тогда сообщалось, что омич ограбил ювелирный магазин. Он вломился внутрь, ударил молотком продавца и украл несколько планшетов с украшениями. Продавец не растерялась и отправилась в погоню. Ей удалось выбить сумку, но несколько украшений все же остались у грабителя. Еще раз он ограбил другой ломбард. Разбил витрину, распылил перцовый баллончик и схватил несколько планшетов с украшениями. Их стоимость оценили в 430 тысяч рублей. Позже выяснилась причастность мужчины и к другим преступлениям. Среди них были угон и поджог.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омича искали не только в Омске, но и в других регионах. Задержали беглеца в Свердловской области. Сейчас 34-летний подозреваемый находится под стражей, ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям.