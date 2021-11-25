«Росводоканал Омск» продолжает работы на Мельничной

«Работы ведутся открытым способом с укреплением стен траншеи, одновременно на двух участках. Сильно мешал высокий уровень грунтовых вод, но эту проблему решили, установив насосное оборудование. Откачиваем воды и прокладываем трассу нового участка. При строительстве нового коллектора используем трубу «Корекс», специально предназначенную для канализационных сетей. Уже уложили большую часть трубы, а также установили 4 канализационных колодца для обслуживания сетей», - рассказывает директор по капитальному строительству «Росводоканал Омск» Евгений Решетников.

Строительство нового участка сети планируется завершить в начале декабря текущего года. Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения будут выполнены за счёт средств инвестиционной программы «Росводоканал Омск».

Напомним, аварийная ситуация на самотечном канализационном коллекторе диаметром 600 мм по ул. Мельничная связана с обрушением его свода в октябре текущего года. В числе главных причин нарушения целостности трубопровода - увеличение поступающих сточных вод из-за незаконного подключения к сетям потребителей микрорайона Ясная поляна. После обрушения коллектор утратил пропускную способность и был замыт грунтом на 100% сечения. Для предотвращения выхода канализационных стоков на поверхность и подтопления абонентов была организована перекачка стоков самотечного коллектора в круглосуточном режиме.

Участок трассы канализационного коллектора в Старом Кировске построен в 1989 году, протяженностью 1300 погонных метров. Коллектор – объект повышенного внимания специалистов омского водоканала. Из-за незаконной врезки канализационных сетей микрорайона Ясная поляна, сети водоотведения здесь регулярно работают на пределе или с нагрузкой, превышающей пропускную способность коллекторов. В 2021 году в ходе плановых работ был промыт участок трассы коллектора протяженностью 600 метров. В планах предприятия дальнейшая реконструкция коллектора.