В Омской области 7 садиков и 12 школ закрыты на карантин из-за ковида и ОРВИ. Фото: Алексей ФОКИН

В министерстве образования рассказали о ситуации с заболеваемостью в омских школах и садиках. В последние недели выросло количество групп и в целом учреждений закрытых на карантин. Как сообщает "Новый Омск", к 23 ноября в регионе из-за ковида полностью ушли три детских садика. В этих учреждениях проводится дезинфекция. Еще 4 дошкольных учреждения закрыты из-за заболеваемости ОРВИ.

Из 12 школ, который сейчас на карантине, сразу 7 находятся в Омске. Но учебный процесс там не остановлен. Образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение на одну неделю. По данным издания, это школы №№ 41, 51, 54, 109, 115, 146, 166.