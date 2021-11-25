Больше 47 тысяч омичей из-за долгов не могут выезжать за границу. Фото: ВКонтакте

Любопытную статистику привели в Службе судебных приставов. В ведомстве сообщают: более 47 тысяч омичей не имеют право выезжать за границу из-за крупных долгов. Многие халатно относятся к своим обязательствам. Речь идет о должниках по алиментам, коммунальным платежам, а также судебным решениям.

Как рассказали приставы, недавно житель Омска не смог улететь за границу из-за того, что по суду не выплатил пострадавшей в ДТП 120 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Сибиряк сбил женщину на пешеходном переходе, но переводить деньги омичке не спешил. Нужна сумма нашлась лишь после того, как должник не смог вылететь в другую страну. Только после этого запрет на выезд был снят.