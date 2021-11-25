Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 1:08

Больше 47 тысяч омичей из-за долгов не могут выезжать за границу

Сибиряки не спешат исполнять свои обязательства
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше 47 тысяч омичей из-за долгов не могут выезжать за границу.

Больше 47 тысяч омичей из-за долгов не могут выезжать за границу.

Фото: ВКонтакте

Любопытную статистику привели в Службе судебных приставов. В ведомстве сообщают: более 47 тысяч омичей не имеют право выезжать за границу из-за крупных долгов. Многие халатно относятся к своим обязательствам. Речь идет о должниках по алиментам, коммунальным платежам, а также судебным решениям.

Как рассказали приставы, недавно житель Омска не смог улететь за границу из-за того, что по суду не выплатил пострадавшей в ДТП 120 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Сибиряк сбил женщину на пешеходном переходе, но переводить деньги омичке не спешил. Нужна сумма нашлась лишь после того, как должник не смог вылететь в другую страну. Только после этого запрет на выезд был снят.