Два клика и точный расчёт: передать показания в мобильном приложении «РВК.Услуги»

Один из простых и доступных способов передать показания приборов учёта в омский водоканал – ввести их в приложении «РВК.Услуги». Шесть тысяч горожан уже оценили преимущества мобильного приложения и с каждым месяцем количество пользователей приложения возрастает.

С его помощью жители за пару кликов передают показания счётчиков, оплачивают услуги предприятия или вызывают сантехника. Преимущество приложения – возможность «привязать» к одному профилю несколько лицевых счетов.

«Ежемесячно 500 новых пользователей устанавливают приложение «РВК.Услуги» на свои смартфоны, с его помощью горожане передают данные о показаниях в среднем 6 тысяч приборов учета, и производят оплаты по 10 тысячам лицевых счетов. С сентября текущего года мы фиксируем положительную динамику функционала приложения – поступательно увеличивается количество скачиваний, переданных показаний, оплат, заявок на услуги. Это современный и удобный канал связи с предприятием, востребованный нашими клиентами», - рассказала Ольга Смиковская, коммерческий директор «Росводоканал Омск».

Напомним, что для пользователей мобильного сервиса предусмотрена рассылка новостей компании и уведомлений с напоминанием сроков передачи показаний и оплаты. В перечень доступных услуг - установка, замена и поверка приборов учёта воды, вывоз стоков, монтаж и подключение сантехники, работы на стояках водопровода и канализации. Горожане могут оформить заявки на строительство внутриквартальных и внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, а также на их обслуживание: устранение засоров и течей.

«РВК.Услуги» доступны для пользователей смартфонов на базе Android и для Apple iPhone. Мобильное приложение можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal» или скачать приложение на сайте водоканала.

В числе других дистанционных способов передачи приборов учета – голосовой робот Минта, который за один звонок примет и направит данные сразу двум поставщикам: в омский водоканал и АО «ОмскРТС». Звонить роботу можно круглосуточно по телефону 39-51-00. Также просто передать показания в личном кабинете на сайте омского водоканала или через сайт без регистрации.

Напомним, данные о расходе ресурса, переданные до 25 числа текущего месяца учитываются при формировании квитанции за ноябрь. Потребители, которые регулярно передают показания, получают точно рассчитанные платежные документы.