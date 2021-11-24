В Омской области проходит оперативно – профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

До 26 ноября 2021 года на территории региона полицейские проводят оперативно – профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». К участию также привлечены подразделения государственных органов и органов местного самоуправления, общественные объединения и организации.

Особое внимание уделено выявлению «очагов» межнациональной и межконфессиональной напряженности, активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки сотрудниками полиции запланированы проведение конференций, лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в сети Интернет.

Первостепенная задача – организация открытого диалога с обществом и, что наиболее важно, - обратной связи по вопросу нетерпимости к радикальным взглядам и идеологии