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Общество24 ноября 2021 11:55

В Омской области проходит оперативно – профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

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До 26 ноября 2021 года на территории региона полицейские проводят оперативно – профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». К участию также привлечены подразделения государственных органов и органов местного самоуправления, общественные объединения и организации.

Особое внимание уделено выявлению «очагов» межнациональной и межконфессиональной напряженности, активных участников, а также лиц, причастных к распространению экстремистской идеологии.

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки сотрудниками полиции запланированы проведение конференций, лекций по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в сети Интернет.

Первостепенная задача – организация открытого диалога с обществом и, что наиболее важно, - обратной связи по вопросу нетерпимости к радикальным взглядам и идеологии