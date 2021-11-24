Известные омичи поддерживают законопроект о введении QR-кодов

Нина Маляренко, ведущий мастер сцены Омского государственного музыкального театра:

«Я поддерживаю законопроект, который будет обсуждаться в Законодательном Собрании. Также хочу высказать свое мнение по поводу вакцинации. На самом деле ситуация в Омской области, в России и во всем мире очень тяжелая. Поэтому считаю, что мы должны прививаться, так как нам дороги наши близкие, наши семьи, и, чтобы обезопаситься, необходимы такие меры.

Совершенно согласна с введением QR-кодов, мы должны оберегать себя, своих близких, друзей, коллег, обезопасить свою жизнь, свое здоровье. Конечно, введение QR-кодов сказалось на посещаемости, в театр приходит меньше людей. Но, мы вынуждены сейчас быть в такой ситуации. Потому что на самом деле все очень печально.

Я привита. Год назад болела коронавирусом и сразу, как только узнала о вакцинации, пошла и сделала себе прививку. Скоро будет ревакцинация».

Наталья Альфредовна Степанова, директор Межрегионального национального культурно-спортивного объединения «Сибирь» - Дома Дружбы

«Проблема, самая страшная, которая царит на всей планете - это пандемия, это коронавирус, это та болезнь, которая к великому сожалению косит огромное количество людей. За последнюю неделю в нашем учреждении у многих ушли из жизни родные, близкие, знакомые…

Я сегодня всех призываю, давайте будем вакцинироваться! Давайте сегодня очень лояльно относиться к тем QR-кодам, которые введены! Вы посмотрите, что было в Москве? Там вводили QR-коды, когда нигде еще не вводили. Как только стала ситуация улучшаться, их просто сняли.

Сегодня, в принципе, речь идет об одном – прервать цепочку заболеваний. Примерно один раз в сто лет на планету обрушивается какая-то эпидемия, которая съедает просто сотнями, тысячами, миллионами людей. На сегодняшний день коронавирус относится, видимо, вот к такой эпидемии. Надо прервать эту цепочку. Давайте просто побережем себя, своих родных, близких, детей, своих родителей, дедушек, бабушек!».

Илья Екимов, региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», студент ОмГМУ

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе остается достаточно тяжелой. Поэтому, как говорят специалисты, вакцинация является единственным методом остановить рост заболеваемости. По сути, с точки зрения специалистов и здравого смысла, это давно вышло за пределы личной ответственности. Вакцинация, соблюдение масочного режима – это уже наша ответственность перед окружающими нас людьми, потому что не вакцинированный человек, человек в общественном месте без Qr-кода, без маски на лице – это реальная эпидемиологическая угроза для окружающих людей. Введение QR-кодов – реальная обоснованная мера на сегодняшний день, которая сможет обезопасить все население нашей области и России в целом».