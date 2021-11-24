Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — неизменная причина пожаров в период отопительного сезона.

За истекший период 2021 года на территории Центрального административного округа города Омска произошло 622 пожара, погибло 12 человек, а также получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Одной из причин пожаров является - неисправность и нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления - 62 случая.

Чтобы избежать беды, необходимо выполнять элементарные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы, которые Вы используете для отопления своего дома. Не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы – это может привести к трагедии.

Помните, что в период отопительного сезона рекомендуется соблюдать следующие основные правила безопасности:

- печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;

- каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины;

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;

- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступок;

- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист, размером 70х50 см и более;

- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не более чем по полтора часа;

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;

- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным.

ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области