После продолжительной болезни умер бывший начальник омской Госавтоинспекции Сергей Шевченко

Полковник в отставке долго боролся с болезнью. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Стало известно, что накануне, 23 ноября 2021 года, ушел из жизни бывший начальник омской Госавтонспекции Сергей Шевченко, сообщают в пресс-службе полиции.

В возрасте 59 лет Шевченко не справился с серьезной продолжительной болезнью. Он начал службу начальником отряда исправительно-трудовой колонии, а после дослужился до поста руководителя Госавтоинспекции. После еще некоторое время проработал начальником тыла УМВД России по Омской области, в отставку вышел в чине полковника.

Прощание с умершим состоится 25 ноября 2021 года с 09.00 до 10.00 часов в зале прощаний по адресу: г.Омск, ул.10 Лет Октября, 208 «В», уточнили в пресс-службе полиции.