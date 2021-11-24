Что делать если у вас загорелся автомобиль!

Возгорание автомобиля — одна из самых опасных ситуаций. Материалы, из которых сделаны современные автомобили, плохо противостоят огню, автомобиль может полностью сгореть за несколько минут.

В городе Омске за 2021 год произошло 262 пожара на транспортных средствах, из них из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств 194 пожаров.

Основными причинами возникновения пожаров являются:

1. Неисправности электрооборудования,

2. Неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства,

3. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Итак, что нужно делать, если вы обнаружили признаки возгорания:

1. Не паниковать.

2. Остановиться и заглушить двигатель автомобиля.

3. Выйти из машины и высадить пассажиров на безопасное расстояние (не менее 10 метров). Их же можно попросить вызвать пожарных или сделать это самостоятельно.

4. Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления — попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель.

5. Если пожар начался в моторном отсеке и непонятно, какой он силы, лучше не отрывать капот и позвонить в МЧС. При попытке потушить огонь НЕЛЬЗЯ поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху. Приподнимите крышку и направьте струю огнетушителя в предполагаемую область возгорания. Лучше это делать вдвоём: один человек поднимает крышку, второй с приготовленным заранее огнетушителем тушит.

6. Не пытайтесь потушить большой огонь самостоятельно.

7. При невозможности ликвидировать возгорание нужно отойти от машины на безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак, либо газовый баллон. В радиусе опасной зоны не должно быть людей.

Профилактика

Убирайте лишние предметы из подкапотного пространства.

Следите за тем, чтобы топливная и масляная системы были герметичны. Характерные радужные пятна на месте стоянки могут послужить сигналом для обращения в сервис.

Канистры с топливом должны быть зафиксированы в багажнике.

Аккумулятор должен быть плотно закреплён на своём месте, чтобы при сильных колебаниях не возникало искр.

Если машина долгое время простояла без движения, то нужно проверить целостность проводки и герметичность систем.

Важно!

В автомобиле должен быть исправный огнетушитель. И это не просто аксессуар, необходимый для прохождения техосмотра, а реальный способ уменьшить ущерб и даже спасти чью-то жизнь. Чем меньше огнетушитель (по весу и объёму), тем меньшую площадь им можно обработать.

ТОНД и ПР по Центральному АО г. Омска

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области