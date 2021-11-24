Омский игроман украл у возлюбленной золотой браслет и телефон

Все деньги омич проиграл. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась мама одной из омских студенток. Она заявила, что дочь обокрали.

В полиции восстановили картину произошедшего. Девушка познакомилась в сети с 21-летним парнем. Он очаровал студентку с первой встречи настолько, что она не раздумывая согласилась жить вместе. Она привела парня в съемную квартиру, которую оплачивают ее родители. Счастье продлилось недолго. В один прекрасный день нового сожителя не оказалось дома, а вместе с ним исчезли и 15 тысяч рублей, дорогой золотой браслет и телефон. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции, найти парня удалось быстро. Ранее он уже был судим. Все, что он украл, продал, а деньги потратил на ставки. В целом свои поступки он объяснил игроманией. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража», грозить может до 5 лет лишения свободы.