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Общество24 ноября 2021 8:51

В Омской области коронавирусом за сутки заразились 587 человек

Продолжает расти количество выздоравливающих омичей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске второй день число выздоровевших превысило число заболевших.

В Омске второй день число выздоровевших превысило число заболевших.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сложной остается ситуация с ковидом в Омске. По последним данным за сутки в регионе заразились вирусом 587 человек. За все время наблюдений зафиксировали уже 111 059 случая заражений.

В тоже время уже второй день подряд фиксируют высокий показатель выздоравливающих. За сутки в Омске 670 человек выписали из-под наблюдения медиков. За все время наблюдений справиться с болезнью смогли 86 460 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать и летальные случаи. За сутки в регионе от ковида умерли 15 человек, а общее число погибших достигло 2 745 человек.