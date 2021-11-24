В Омском парке к Новому Году появятся снежный лабиринт, каток и зимние аттракционы

Парки Омска тоже готовятся к Новому Году. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омск продолжает готовиться к Новогодним праздникам. О своих планах по новогодним развлечениям рассказали в парке 30-летия ВЛКСМ. Этот парк уже несколько лет является центром притяжения для омичей в зимнее время. Там заливают каток-лабиринт, устанавливают горки для детей и взрослых. Этот год не стал исключением.

В парке будут работать горки и зимние аттракционы. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Как рассказали в администрации, уже на следующей неделе на главной аллее парка появится елка, начнут подготовку к работе «Горки Парка», зимнего аттракциона «Тюбинг-кросс». Также будут работать катки с пунктом обогрева.

Будет работать полюбившийся омичам каток-лабиринт. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Сейчас в парке имени 30-летия ВЛКСМ идет заливка катков и горок. После того как в Омске несколько дней подряд будут фиксироваться устойчивые минусовые температуры, лед замерзнет и зимние забавы станут доступны для горожан. О дате открытия аттракционов и зимнего городка мы сообщим дополнительно, – рассказал директор муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Илья Очкин.