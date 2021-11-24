АО «Транснефть – Западная Сибирь» реализует программу целевого обучения для выпускников школ

АО «Транснефть - Западная Сибирь» развивает программу целевого обучения, в рамках которой выпускники школ и студенты сибирских вузов могут получить востребованные специальности. Целевое обучение в вузах осуществляется по направлению оператора магистральных нефтепроводов Западной Сибири за счет бюджетных средств.

«Стать участником программы целевого обучения может любой выпускник школы или средне-специального учебного заведения, расположенных в регионах присутствия акционерного общества. Безусловно, для предприятия как будущего работодателя важны достижения кандидатов, поэтому подавшие заявку проходят конкурсный отбор. После окончания вуза выпускники получают возможность трудоустройства на объектах предприятия», - рассказал заместитель генерального директора АО «Транснефть - Западная Сибирь» по управлению персоналом и общим вопросам Сергей Аношкин.

Вся информация о возможности получения высшего образования за счет средств федерального бюджета и о требованиях, предъявляемых к будущим абитуриентам, размещена в открытом доступе на сайте АО «Транснефть - Западная Сибирь».