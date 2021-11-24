Участники регионального кейс-чемпионата для школьников по экономике и предпринимательству получили подарки и награды.

В конференц-зале Омского регионального бизнес-инкубатора участники вспоминали, как проходил чемпионат, как много сил команды потратили на решение сложных соревновательных заданий и как активно защищали свои идеи перед членами жюри. Теплые слова участникам сказали председатель организационного комитета чемпионата, декан экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Татьяна Стукен, председатель жюри, доцент кафедры региональной экономики и финансовой политики Лилия Завьялова. Поделились своими впечатлениями и другие члены жюри, и эксперты.

Все участники получили на память сертификаты и сувениры от Высшей школы экономики (г. Москва). Дипломы и особенные призы от региональных спонсоров были вручены призерам и победителям чемпионата. Среди них уникальные книги по экономике из коллекции Сбербанка России, приглашения на тренинг от Most-consulting, полезные гаджеты и цифровые продукты для компьютера от других партнеров.

Отдельные слова благодарности, а также памятные подарки получили и менторы чемпионата, студенты ОмГУ, которые на протяжении почти двух месяцев помогали своим командам в решении заданий, подготовке презентаций, да и просто морально поддерживали ребят.

Хочется верить, что опыт общения и дружбы, заложенный на чемпионате продлится дальше. Экономический факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоевского предложил участникам не расставаться, а наоборот, укрепить возникшую связь на других интересных мероприятиях. Команды школьников с энтузиазмом приняли это предложение!