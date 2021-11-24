Нефтепроводчики повышают эксплуатационную надежность производственной инфраструктуры

В целях повышения уровня эксплуатационной надежности насосного оборудования на Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) проведена замена обратного клапана МНА. Данное устройство служит для предотвращения обратного движения нефти в трубопроводе, позволяет увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Также на перекачивающих станциях в Новосибирской и Томской областях - Барабинской ЛПДС и НПС «Орловка» - выполнены работы по отключению двух магистральных насосов с целью их дальнейшей замены на современное энергоэффективное оборудование. Модернизация насосов проводится в рамках программы технического перевооружения производственных объектов предприятия и служит для обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Омск - Иркутск и Александровское - Анжеро-Судженск.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на резервной нитке подводного перехода МН Усть-Балык - Омск через р. Иртыш устранен ненормативный сварной элемент для проведения дальнейшей внутритрубной диагностики нефтепровода, выполнен средний ремонт двух задвижек. Подключена камера пуска средств очистки и диагностики (СОД) на резервной нитке МН Александровское - Анжеро-Судженск через р. Большой Татош после увеличения ее номинальной части. Увеличение номинальной части камеры СОД производится для пропуска внутритрубных инспекционных приборов нового поколения производства АО «Транснефть - Диаскан». До конца 2021 года запланировано выполнить подобные работы еще на трех камерах приема и пуска СОД.

На нефтеперекачивающей станции «Вагай» обеспечено подключение резервуара вертикального стального к трубопроводу аварийного сброса давления. С целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности на технологических трубопроводах Анжеро-Судженской ЛПДС вырезан дефект.

В настоящее время вся производственная инфраструктура АО «Транснефть - Западная Сибирь» функционирует в штатном режиме.