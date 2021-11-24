«Ростелеком» в Омске поддержал WorldSkills Russia

«Ростелеком» поддержал VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области и предоставил призы победителям конкурса в отдельных дисциплинах. Соревнование проходило с 16 по 20 ноября на 15 площадках по 28 компетенциям в основной возрастной категории и по 6 направлениям среди юниоров. Всего в чемпионате участвовало 259 конкурсантов.

«Мы не в первый раз поддерживаем чемпионат “Молодые профессионалы” и видим, что с каждым годом уровень участников растет. И это значит, что руководители предприятий могут быть уверены: скоро к ним придут настоящие мастера своего дела», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» наградил участников чемпионата, которые соревновались на площадках Омского автотранспортного колледжа. Здесь эксперты определяли лучших в таких номинациях, как «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«Принимать соревнования такого уровня для нас всегда почетно и ответственно. Большой плюс от чемпионата в том, что ребята учатся работать в новых для себя условиях, знакомятся с современными технологиями и обмениваются опытом, что очень важно для будущего карьерного роста», — отметил Леонид Гурьян, директор Омского автотранспортного колледжа.

Победители чемпионата после отборочных соревнований сформируют сборную региона и смогут участвовать в национальном финале WorldSkills Russia.

Справка. WorldSkills International — международное движение, цель которого — популяризация рабочих профессий и подготовка кадров в соответствии с потребностями новых высокотехнологичных производств. В 2017 году I региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia прошел в Омске на пяти площадках по 12 основным компетенциям. Тогда в соревнованиях приняли участие 85 человек. В 2020 году чемпионат проходил уже по 22 основным компетенциям и пяти юниорским, а общее количество участников превысило 200 человек.