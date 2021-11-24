Члены ОНФ проанализировали выполнение президентских поручений в Омской области

Во вторник, 23 ноября, в областном конгресс-холле прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Конференция началась с итогов реализации акции «Мы вместе». Член регионального штаба ОНФ, главврач кожно-венерологического диспансера Юрий Новиков отметил, что активисты доставляли продукты питания, лекарства, а также помогали пожилым людям, находящимся на самоизоляции, оплачивать коммунальные услуги. Также волонтеры оказывали поддержку многодетным семьям и медикам, работающим в ковидных центрах. Поддержку волонтеров получили более двух тысяч жителей Омской области. Проект продолжается и сегодня.

Далее конференцию продолжили доклады модераторов региональных тематических площадок, сформированных в соответствии с майскими указами президента. Напомним, это «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

Модераторы кратко озвучили выработанные на площадках предложения. Так, по линии здравоохранения одной из инициатив омских общественников стало выделение денег на приобретение современного ангиографического комплекса в кардиологический диспансер и на покупку 30 машин скорой помощи для доставки пациентов с острым коронарным синдромом. Как напомнил модератор площадки Иван Воронцов, эти предложения помогут выполнить поставленную задачу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболевания до 450 случаев на 100 тыс. населения.

По линии предпринимателей предложения озвучил глава омского отделения «Опоры России» Александр Дерябин. Он напомнил, что ранее было предложение увеличить суммы микрокредитов, и сейчас региональный фонд может выдавать займы до 10 млн рублей. Новое предложение в связи с введением QR-кодов и снижением выручки у предпринимателей связано с возможностью получения займов под 0,01% на сохранение занятости. Этот опыт уже реализуют в некоторых регионах России.

Депутат Горсовета Аркадий Лунев высказал предложения по проекту «Формирование комфортной городской среды». По его словам, необходимо увеличивать долю финансирования на благоустройство дворовых территорий. Он привел в пример проведенное исследование. Общественники посчитали, сколько людей бывает на реконструируемой набережной и в сквере на ул. Бударина и сравнили с двором обычной городской многоэтажки. Выяснилось, что общественную территорию посетили только 20 человек в день, а во дворе бывает 70 автовладельцев, которым нужна парковка, сотня детей, которым требуется безопасная детская и спортивная площадки, и около пятисот человек, которые «хотят ходить по нормальным тротуарам и дорогам».

Модератор площадки «Культура» Ирина Зинкевич отметила, что в регионе, как и в целом по стране, складывается неблагоприятная практика по разрушению объектов культурного наследия. Старинные постройки сегодня рассматриваются как объекты, мешающие развитию города, хотя памятники могут быть адаптированы и включены в современную жизнь. Эксперты ОНФ совместно с представителями Всероссийского общества охраны памятников предлагают разработать историко-культурный план Омска, Тары, Тюкалинска, документы по охране и использованию культурно-исторических зон объектов и территорий этих трех городов. Также следует разработать закон Омской области и местные нормативные акты, регламентирующие вопросы использования, оборота, монетизации, капитализации культурно-исторических ценностей и объектов Омской области и ее территории. В связи с этим предлагается утвердить и обозначить границы объектов культурного наследия: территории объектов «Омской крепости», маршрутов, связанных с именем Ф.М. Достоевского, креативных кластеров, сделать обследование памятников и их состояния.

Всю информацию члены ОНФ поддержали и в ближайшее время направят в аппарат губернатора. Подводя итоги докладов, Юрий Новиков подчеркнул, что выявленные во время мониторингов проблемы, к сожалению, невозможно решить за один день. Во многом, это федеральная повестка.

«На встрече с губернатором, которая скорее всего состоится в декабре, обсудим предложения, которые мы подготовили. Это полезная практика, потому что есть возможность довести эту информацию непосредственно до первых лиц региона. И нужно сказать, что они всегда на это реагировали», — добавил Юрий Новиков.

Также на конференции прошли выборы новых сопредседателей и членов штаба. Эко-активистку Людмилу Жукову, бывшего начальника омского кадетского корпуса Николая Кравченко и главврача кожно-венерологического диспансера Юрия Новикова на этих постах сменили директор ЗСМЦ ФМБА России Владимир Шутов, ректор ОмГПУ Иван Кротт и руководитель омской филармонии Ирина Лапшина.