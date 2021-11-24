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Общество24 ноября 2021 1:20

Губернатор ответил на вопрос о своем кандидате на кресло мэра Омска

Имя нового главы города назовут до Нового года
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
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ФОТО: Алена Сухинина.

ФОТО: Алена Сухинина.

В Омске продолжается прием заявок от кандидатов на пост мэра Омска. Документы подали уже несколько десятков претендентов, но эксперты и политологи всерьез их не воспринимают. Все ждут кандидата от власти. Накануне омичи во время прямой трансляции в Instagram спросили губернатора Александра Буркова, кто его кандидат. Ответил глава региона как опытный политик.

- Мэра все-таки будут выбирать депутаты городского Совета. Они будут определять, кто достоин этой должности, кто будет представлять наш город на федеральном и международном уровне. И самое главное, этот человек станет решать те наболевшие проблемы, которые у нас сейчас остаются, - сказал губернатор.

Добавим, что имя мэра Омска назовут в середине декабря.