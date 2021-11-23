Александр Бурков объяснил, почему в Омске размер взноса за капремонт подняли почти в 2 раза

Размер взноса вырастет почти в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Бурков прокомментировал недавнее повышении размера взноса за капремонт в Омской области. Плату подняли с 6 рублей 70 копеек до 11 рублей 43 копеек. То есть почти в два раза. Глава региона во время разговора с омичами в Instagram.

- Еще с самого первого дня принятия программы капремонта в Омской области не было ни одного повышения. Мы сдерживали размер взноса. И я сам настаивал, чтобы мы не повышали его, - признал губернатор. - Но есть позиция федерального центра о том, что фонд должен быть обеспечен деньгами на всю программу. Мы видим, что денег не хватает, это была вынужденная мера. Иначе бы остановилась программа капремонта.

Добавим, что решение о повышении размера взноса приняли на недавнем заседании омского правительства.