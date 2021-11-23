Губернатор жестко высказался после просьб омичей отменить QR-коды

Сейчас попасть в омский торговые центры можно только с Qr-кодом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня губернатор Александр Бурков пообщался с омичами во время прямого эфира на своей странице в Instagram. Один из самых часто задаваемых вопросов касался, конечно же, отмены QR-кодов. Глава региона жестко высказался на эту тему. Он заявил, что сейчас выбор стоит следующий: массовая вакцинация или полный локдаун.

- Тема QR-кодов самая главная сейчас. Все спрашивают, когда все это закончится? Вакцинироваться, не вакцинироваться? Практика показывает, что победить такую пандемию можно сообща, - сказал Александр Бурков. - Одни считают, что нужно вакцинироваться, кто-то - говорят, что это чипирование. Но если отменим QR- коды, мы вынуждены будем все закрыть.

В качестве успешных примеров губернатор привел другие страны, где люди идут прививаться более охотно. И поблагодарил омичей, прошедших вакцинацию.

- В Англии вакцинировано почти 90% населения, в Китае под 100%. А у нас идет дискуссия, вакцинироваться или нет, - подытожил Александр Бурков.

Добавим, что на сегодня в Омской области вторым компонентом привились более 616 тысяч жителей региона.