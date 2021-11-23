Подростки в Омской области расписали матами памятник Воинам-землякам

Полицейские поймали вандалов за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неприятно оказались удивлены жители поселка Знаменка, когда обнаружили неприличные надписи, которые появились в центра поселка. Больше всего возмущения вызвали матерные слова, появившиеся на местной достопримечательности монументе «Воинам-землякам, погибшим в боях за Родину».

Местная полиция нашла вандалов за сутки. Ими оказались два подростка 14 и 15 лет. Накануне они купили в хозяйственном магазине краску в баллончиках и ночью разрисовали памятник. Подростки вину признали. Им могла грозить ответственность по статье за вандализм, но в полиции приняли решение о прекращении уголовного преследования и замене его на обязательные работы. Подростки раскаялись в содеянном и сами отмыли все надписи.