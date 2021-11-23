QR коды: мы должны чувствовать ответственность не только за себя, но и за наших ближних

Анастасия Викторовна Ерахтина, руководитель Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»:

- Я скажу, как общественник: я бы поддержала законопроект по введению QR кодов. Что такое QR код? Это возможность как раз оценить то количество провакцинированных людей, это один из показателей. Мы не можем другим показателем расценить. Мы не ограничиваем людей - доступ ко всем жизненно необходимым структурам открыт. А то, что человеку говорят, если у тебя не будет QR кода - ты не провакцинировался, то почему я, население, которое провакцинировалось, должна подвергать свою жизнь опасности? Здесь двоякая история, поэтому мы должны учесть, конечно же, мнение каждого. И, на мой взгляд, это один из выходов и, возможно, даже если кто-то сегодня пойдёт ставить вакцину только для получения QR-кода, мы же понимаем, что это и показатель повышения уровня количества вакцинирующихся, а это значит, что мы добиваемся того снижения заболеваемости, к которому мы так все стремимся. Ну, а по поводу всех этих мифологий, что нас чипируют: у каждого же есть паспорт Российской Федерации, СНИЛС - им тоже присвоен номер. Почему мы боимся, что здесь присвоен номер и мы получили его через Госуслуги? Это некий документ, подтверждающий определённую составляющую. Плюс, насколько я смотрела, это же на сегодняшний день законопроект временный, на период пандемии, и населению это тоже нужно понимать. В стране чрезвычайная ситуация, и любая чрезвычайная ситуация должна регламентироваться какими-то законодательными действиями. И я буду рада, если депутаты Государственной Думы примут этот закон непосредственно. Да, он требует доработок во многих нюансах, но, я уверена, что сейчас, на региональном уровне, будет подключено экспертное сообщество, в том числе и медицинское, и эпидемиологи, которые обозначат свои взгляды на это. А как общественник, я не считаю, что людей в чём-то ограничат. Я считаю, что людей просто систематизируют.

Вы знаете, что в момент пандемии молодежь объединилась в большое волонтёрское движение «Мы вместе». Мы как раз состояли в той группе риска, потому что мы посещали общественные места и доставляли продукты питания для пожилых людей. Более сотни ребят работали непосредственно в «красной зоне», «жёлтой зоне», «зелёной зоне». Поэтому молодежь, на мой взгляд, а именно волонтерское сообщество, они понимают необходимость. Вакцинация, введение QR-кодов - это, наверное, один из механизмов, которые помогут снизить уровень заболеваемости. Мы не говорим, что это та составляющая, которая сразу остановит Covid-19. Каждый вправе для себя принять. Но мы должны чувствовать ответственность не только за себя, но и за наших ближних. Есть группы риска: люди старше 65, люди с хроническими заболеваниями, которые, наверное, не должны быть подвержены опасности только потому, что я, молодой гражданин, понимаю, что моя иммунная система гораздо сильнее. Я должна сейчас позаботиться о тех людях, которые прожили жизнь, которые строили нашу страну. Именно поэтому я считаю, что молодёжи надо активно включиться в этот процесс и понять ту важность, которую несёт в себе вакцинация. Но ребята, которые участвовали в акции взаимопомощи, я уверена, что эти ребята на 100% привиты, потому что они видели ту боль, которая была в «красной зоне», те исходы, которые получили люди, которые прошли заболевание Covid-19, и они видели ту загруженность медицинского персонала, которая на них свалилось в этот момент. Все эти факторы позволяют мне сделать вывод только один - лично я привилась и считаю, что это одна из мер, которая поможет снизить заболеваемость.

Игорь Владимирович Боровский, заместитель председателя Общественной палаты Омской области, председатель комиссии по социальной политике, развитию здравоохранения и демографии, директор БОУ Омской области «Медицинский колледж»:

- Кроме вакцинации, вторым важным моментом в плане противодействия эпидемии и защиты человека является снижение риска его встречи с больным, инфицированным человеком. И здесь как раз вступают порядки, которые называются «ограничительные мероприятия». Хочу заметить, что не только в других регионах, но и в нашем регионе хоть небольшой, но опыт накоплен по этой части. У нас сегодня в соответствии с решением штаба и постановлением нашего Губернатора вводятся QR-коды на отдельных объектах: это предприятия и учреждения Министерства культуры, в частности, гостиницы, музеи, театры. И кроме того в больших торговых центрах. Хочу заметить, я сам был в нескольких торговых центрах, и там эта работа налажена. Как-то с большой осторожностью и скептицизмом это воспринималось, но сейчас эта работа налажена, и очередей больших нет, - люди, которые имеют QR коды, их предоставляют, и они заходят в магазины, делают покупки, которые им сегодня необходимы.

Но, к сожалению, та работа, которая сегодня проводится по вопросам вакцинации, в полной мере ещё не позволяет остановить распространение инфекции. У нас с каждым днём возрастает количество заболевших и умерших. На уровне нашей Федерации принято решение расширить и ввести в законодательном порядке этот комплекс ограничительных мероприятий, на каких объектах нам нужно максимально защитить людей, которые по какой-то причине не были привиты. С одной стороны, это общественный транспорт.

Второй объект - услуги, где человек в силу получения этой услуги вынужден снимать маску. Конечно, это предприятия общественного питания, где риск заражения достаточно высокий, если человек не имеет иммунитета. Решение по QR-кодам правильное в той части, что это позволит нам защитить тех людей, которые не могут по объективным причинам вакцинироваться: это хронически больные люди, дети. Почему дети должны страдать от того, что у них повышается риск заражения? Они не могут посещать эти объекты, о которых я сказал. Но при этом есть целая категория людей - и это их право выбора. Если они не считают необходимым вакцинироваться, они могут не вакцинироваться. Но тогда вы думайте о других людях, об интересах и правах других людей. Потому что человек приходит за качественной безопасной услугой. Почему человек платит свои деньги за услугу, и при этом может пострадать? Поэтому, я считаю, что этот закон нужен, и я его поддерживаю, как общественник, как гражданин и как специалист.