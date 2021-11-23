Омская ТЭЦ-5 отмечает 45-летие

Днем ее рождения стало 23 ноября 1976 года. Именно тогда пошло тепло в жилые дома Куйбышевского района от первого водогрейного котла. И уже к концу года омичи получили 55,7 тыс. Гкал тепловой энергии от новой станции. Долгожданный пуск котла позволил разгрузить действующую на пределе мощности ТЭЦ-2.

Но история теплоэлектростанции началась почти на десять лет раньше. В 1960-е годы в Омске активно возводились жилые кварталы, росли машиностроительные и нефтехимические предприятия, однако тепловой и электрической мощности на все объекты не хватало. Решение о строительстве новой ТЭЦ в Омске было принято в 1967 году. Планировалось, что мощность предприятия составит 420 МВт, но впоследствии эта цифра увеличилась в два с половиной раза.

В 1971 году начался подготовительный период строительства: выбрана площадка, определены ее границы. С этого года на площадке за Чкаловским поселком возводятся объекты стройдвора и инженерные сооружения, прокладываются коммуникации.

Одновременно со строительством объектов шло формирование штата ТЭЦ-5. Сформировать профессиональный коллектив в городе, где широко представлены предприятия оборонно-промышленного комплекса, было очень трудно. Поиски развернулись по всей стране: на предложение омичей откликнулись специалисты из Караганды, Балхаша, Джезказгана, Павлодара и других городов.

К 1980 году в структуре ТЭЦ-5 были сформированы все необходимые для пуска первого турбоагрегата подразделения.

Котлоагрегат на ТЭЦ-5 был растоплен впервые 30 августа 1980 года. При первом зажигании мазутной форсунки на площадке обслуживания котла, как на митинге, собрались строители, монтажники, проектировщики, наладчики. 30 сентября 1980 года в работу была пущена турбина №1.

Строительство ТЭЦ-5 позволило решить серьезнейшую экологическую проблему – закрыть порядка 260 мелких, преимущественно угольных, котельных, работавших без каких-либо природоохранных технологий и сооружений. В 1970-е годы их выбросы вместе с выбросами примитивного печного отопления в ряде городских районов достигали концентрации, ухудшающей видимость и угрожающей безопасности дорожного движения. ТЭЦ-5 была необходима городу-миллионнику, дала возможность для появления новых жилых микрорайонов на месте частного сектора. В новый век станция вошла самой молодой и самой мощной теплоэлектроцентралью Омска.

В конце 2000-х годов станция взяла уверенный курс на модернизацию при сокращении негативного влияния на окружающую среду. Одно из главных направлений инвестиционной программы – реконструкция и техническое перевооружение золоулавливающего оборудования.

На котлоагрегатах проводится поэтапная замена электрофильтров – воздухоочистного оборудования, которое с помощью электрического поля очищает технологические газы от твердых частиц. Эффективность воздухоочистного оборудования достигла в среднем 99,5%.

На ТЭЦ-5 уделяют внимание всем аспектам производства. За последние 4 года было модернизировано четыре электрофильтра, три градирни, что позволило повысить эффективность работы генерирующего оборудования станции. В 2019 году завершилась реализация одного из самых значимых экологических проектов региона - строительство современных очистных сооружений объемом 6000 м3/сут.

Огромная и мощная энергосистема - это не только гигакалории и ватты, турбины и котлоагрегаты, приборы и трубопроводы. В первую очередь – это люди. Сейчас на ТЭЦ-5 трудятся 644 сотрудника.

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