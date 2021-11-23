К концу недели омичей ждет резкое похолодание до -25 градусов

Пока морозная погода будет приходить в Омск по ночам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас Омск находится во власти атлантического циклона. Он принес с собой потепление и обильные осадки, которые продолжаются уже второй день. Но скоро циклон уйдет из региона, и снова похолодает.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, изменения начнутся со среды 24 ноября. Ночью в этот день резко похолодает до -15 градусов, и в следующие дни продолжит понижаться. Холоднее всего будет ночью в четверг, до -25 градусов. Днем до конца недели температура будет держаться в районе -10…-15 градусов.

По более долгосрочным прогнозам, в выходные снова потеплеет, а в первый день зимы вновь ударят морозы.