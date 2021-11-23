Омскую предпринимательницу оштрафовали на 100 тысяч за травму ребенка

Ребенок сломал ногу, прыгая на батуте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске суд принял решение назначить штраф омской предпринимательнице, которая оказывала некачественные услуги в батутном парке. Работать около кинотеатра «Первомайский» женщина начала с 2018 года. Она разместила насколько батутов, на которых могли прыгать дети. Как установили следователи. Женщина не организовала обучение инструкторов перед открытием, поэтому детям не объсняли правила поведения на аттракционе. Из-за этого в 2019 году 4-летняя девочка столкнулась на батуте-арене с другим ребенком и сломала ногу. Правила безопасности ей никто не объяснил, уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Владелица бизнеса вину не признала, но следствие предоставило достаточно доказательств, чтобы убедить суд в вине подозреваемой. Суд принял решение о наказании в виде штрафа в 100 тысяч рублей.