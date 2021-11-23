Омичка укусила полицейского, чтобы помешать обыску в квартире

Суд проговорил омичку к двум годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском суде Омска рассматривали дело бывшего директора ЖСК «Полет». Женщину обвиняли в присвоении и растрате крупной суммы денег.

По материалам следствия, в 2016-2017 годах омичка, являясь директором ЖСК, похитила около 1,35 миллионов. Когда все стало известно, к женщине пришли с обыском, но она попыталась помешать следственным действиям.

- Во время проведения обыска в ее квартире в связи с расследованием уголовного дела подозреваемая оказала сопротивление сотруднику полиции, ударила и укусила его за руку, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

В ходе следствия свою вину омичка не признала, но рассмотрев все доказательства, суд все же посчитал ее виновной. Наказание она получила в виде реального срока на 2 года и 1 месяц в колонии общего режима.