Водитель КАМАЗа устроил ДТП на омской «трассе смерти»

После аварии оба автомобиля сильно пострадали. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Серьезная авария произошла на трассе Омск-Тюмень, известной среди омских водителей большим количеством смертельных ДТП. В этот раз один из водителей тоже погиб.

Сообщение об аварии Госавтоинспекция получила накануне 22 ноября в 18:25. На 456 километре трассы столкнулись грузовик КАМАЗ и джип Мерседес. Предварительно удалось установить, что 54-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой под управлением 33-летнего омича.

Как уточнили в полиции, водитель КАМАЗа скончался на месте, а водителя иномарки отправили в больницу. Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.