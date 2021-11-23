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Общество23 ноября 2021 7:08

Водитель КАМАЗа устроил ДТП на омской «трассе смерти»

Он сам погиб, а второй водитель оказался в больнице
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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После аварии оба автомобиля сильно пострадали. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

После аварии оба автомобиля сильно пострадали. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Серьезная авария произошла на трассе Омск-Тюмень, известной среди омских водителей большим количеством смертельных ДТП. В этот раз один из водителей тоже погиб.

Сообщение об аварии Госавтоинспекция получила накануне 22 ноября в 18:25. На 456 километре трассы столкнулись грузовик КАМАЗ и джип Мерседес. Предварительно удалось установить, что 54-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с иномаркой под управлением 33-летнего омича.

Как уточнили в полиции, водитель КАМАЗа скончался на месте, а водителя иномарки отправили в больницу. Сейчас проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.