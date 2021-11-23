В Омске достроили дорогу на улице Чехова

Строительство дороги закончили, осталось разобраться с документацией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске завершили строительства дороги по улице Чехова, недалеко от остановки «Дом Туриста» и новой гостиницы. Небольшой участок дороги в 230 метров связал между собой улицы Краснофлотская и Щербанева, раньше водителям приходилось проезжать через дворы. Новая дорога стоила Омску 47,7 миллионов рублей.

- В настоящее время получено уведомление от подрядчика о завершении строительно-монтажных работ на объекте – рассказал заместитель директора департамента строительства городской администрации Евгений Дорошенко. – Подрядчик осуществляет подготовку исполнительной документации для проведения проверки Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, по итогам которой будет выдано заключение о соответствии построенного объекта техническим регламентам, нормам и правам. Департамент строительства, в свою очередь, подготовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Сейчас дорога полностью готова, но проехать по ней пока нельзя. Придется дождаться ввода в эксплуатацию.