В омском ВТБ проанализировали предпочтения потребителей банковских продуктов

Наибольшим спросом в отчетном периоде у жителей Омской области пользовались кредиты наличными. Особую роль здесь сыграла возможность оформления заявок на продукты розницы в мобильном приложении ВТБ Онлайн и в личном кабинете на сайте банка: треть от общего объема выдач составляет доля кредитов, оформленных онлайн. За 9 месяцев клиенты ВТБ оформили кредитов наличными на сумму 9,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выдачи ипотечных кредитов на 1 октября составили 9,25 млрд рублей (+29% к началу года). Жители Омской области отдают предпочтение приобретению жилья на вторичном рынке, за 9 месяцев было оформлено порядка 2,4 тысяч кредитов на сумму 5,4 млрд. рублей. В рамках рефинансирования ипотечных кредитов банк помог снизить финансовую нагрузку более 1,4 тысяч омских семей на сумму 2,35 млрд рублей. По льготным программам государственной поддержки «Ипотека 2020» и «Семейная ипотека» жителям области выдан 371 кредит на сумму порядка 877 млн рублей.

Портфель привлеченных средств частных лиц ВТБ в Омской области увеличился на 18%, до 33,3 млрд рублей. Объем инвестиционных продуктов в его составе вырос на 40% - до 11,5 млрд рублей.

«Спрос на продукты и услуги ВТБ среди жителей области продолжает расти, чему способствуют удобные сервисы, а также комфортные условия обслуживания. При этом банк внимательно следит за кредитной нагрузкой клиентов, не допуская закредитованности. Мы вновь отмечаем рост интереса к классическим депозитам. Это объясняется тем, что с ростом ставок они становятся привлекательнее с точки зрения сбережения средств. К примеру, сегодня мы предлагаем два вида вкладов с повышенной процентной ставкой. Основная наша задача - предложить максимально удобные продукты и сервисы. В частности, мы постоянно расширяем возможности приложения ВТБ Онлайн. Теперь не только клиенты банка могут оформить бесплатную цифровую карту для совершения платежей, мгновенных переводов с карты на карту по России и за ее пределами. Банк постоянно совершенствуется для того, чтобы быть еще ближе и удобнее», - отметил управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким.

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО)