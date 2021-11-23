Омичи устроили свалку на землях для строительства метро

В Омске устроили несанкционированную свалку у метро. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омское метро пока так и остается недостроем, но за территориями, где оно планировалось, продолжают приглядывать. Иногда, это получается не очень эффективно. Во время проверки природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку коммунальных и промышленных отходов на улице Рокоссовского, на участке отведенном под метро.

Свалку долгое время никто не убирал, поэтому прокуратуре пришлось обратиться в суд с требованием ее ликвидировать. Выполнить это требование придется «Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Иск находится на рассмотрении в суде.