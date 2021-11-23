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Общество23 ноября 2021 4:07

Омичи устроили свалку на землях для строительства метро

Ее требует убрать прокуратура
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске устроили несанкционированную свалку у метро.

В Омске устроили несанкционированную свалку у метро.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омское метро пока так и остается недостроем, но за территориями, где оно планировалось, продолжают приглядывать. Иногда, это получается не очень эффективно. Во время проверки природоохранная прокуратура нашла незаконную свалку коммунальных и промышленных отходов на улице Рокоссовского, на участке отведенном под метро.

Свалку долгое время никто не убирал, поэтому прокуратуре пришлось обратиться в суд с требованием ее ликвидировать. Выполнить это требование придется «Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Иск находится на рассмотрении в суде.