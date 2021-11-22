Пассажирка самолета Омск – Санкт-Петербург скончалась во время полета

Пассажирке стало плохо на борту, экипажу пришлось оказывать первую помощь в воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Омска в Санкт-Петербург регулярные рейсы совершает авиакомпания Россия. На одном из них и произошел несчастный случай с пожилой пассажиркой, которая летела в Питер накануне 19 ноября. В воздухе женщине стало плохо и экипаж оказывал ей первую помощь, пока самолет не приземлился в аэропорту Пулково. К сожалению, медикам скорой, которая прибыла к самолету, оставалось лишь констатировать смерть 58-летней пассажирки.

- В произошедшем нет никаких криминальных следов, - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.