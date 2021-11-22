Омский полицейский украл 600 тысяч у подростков, которые они выиграли на ставках

Полицейский обманул подростков и забрал удачно выигранные деньги. Фото: Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ

В Омске до суда дошло дело полицейского и его подельника, которые обманом получили от подростков 600 тысяч рублей.

История произошла в октябре 2020 года. Тогда подозреваемый, занимавший должность оперуполномоченного полиции, узнал, что у 16-летнего подростка из Омского района есть крупные сбережения. Выманить у подростка 600 тысяч рублей показалось не сложной задачей. Для этого он попросил помощи у ранее судимого за сбыт наркотиков приятеля. С одним из подростков следователь встретился сам, показал удостоверение и узнал, что деньги парень и его приятели выиграли на ставках в букмекерской конторе. Но загвоздка оказалась в том, что большая часть денег находится именно у друзей.

Тогда и подключился приятель. Вместе они встретились с подростками и убедили, что по факту их выигрыша проводится проверка. Для ее проведения необходимо перевести деньги полицейским. Подростки поверили и отдали 525 тысяч наличными, а еще 72 перевели с карты, остальные они успели потратить.

Расследование завершилось, дело передали для рассмотрения в Омский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры. В преступлении полностью признался ранее судимый продавец наркотиков, а бывший полицейский свою вину полностью отрицает.

- Преступление было выявлено сотрудниками ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Омской области, этим же подразделением осуществлялось оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела. В ноябре 2020 года данный сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе полиции.