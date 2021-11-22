Коллективный иммунитет сотрудников «Росводоканал Омск» превысил 80%

Вакцинация персонала на предприятии была организована и регулярно проводилась с апреля 2021 года с привлечением мобильных прививочных бригад из городских больниц и поликлиник. Большинство сотрудников подавали заявки и прививались на рабочем месте, некоторые работники вакцинировались в медицинских учреждениях по месту жительства.

«Мы продолжаем вакцинировать сотрудников предприятия. Тех, кто ставит прививку впервые, - уже меньше, чем тех, кто приходит за ревакцинацией. Мы работаем в непрерывном режиме – обеспечиваем горожан питьевой водой и отводим стоки, чувствуем свою ответственность перед омичами и стараемся обезопасить себя от вируса. Специалисты офиса по работе с абонентами привились одними из первых, поскольку заботятся о здоровье своём и клиентов. Благодаря ответственности и гражданской позиции наших работников, мы смогли организовать прививочную кампанию и сформировать на предприятии коллективный иммунитет. Общее количество персонала, прошедшего вакцинацию и имеющих антитела, уже превысило 80 процентов», - рассказывает Анна Литвинова, директор по персоналу «Росводоканал Омск».

Работа по профилактике заболеваний на предприятии будет продолжена. Вакцинация от коронавирусной инфекции и далее будет проводиться медицинским персоналом мобильных бригад поликлиник города.

Следует отметить, что вакцинация – не единственная профилактическая мера по сохранению здоровья сотрудников омского водоканала. Работники предприятия регулярно проходят медосмотры, при необходимости направляются на дополнительные обследования и получают санаторно-курортное лечение, имеют возможность посещать спортивные секции и бассейны.