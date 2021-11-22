Вадим Бережной: QR-кодирование – единственный способ помочь себе

Законопроект, касающийся использования QR-кодов при посещении гражданами общественных мест и массовых мероприятий, направлен Государственной Думой РФ на рассмотрение в регионы.

В Омской области 18 ноября на заседании комитета по социальной политике депутаты областного парламента поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения и распространения новой коронавирусной инфекции)». Рассмотрение документа на пленарном заседании планируется 25 ноября 2021 года.

Руководитель фракции "ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" в Законодательном Собрании Омской области Антон Юрьевич Берендеев:

«Мы консультируемся по этому поводу с федеральным центром. С одной стороны, мне поступает много обращений от граждан, которые просят не принимать этот законопроект. С другой стороны, мы видим сложившуюся в области эпидемиологическую ситуацию и понимаем, что мера по ограничениям - вынужденная, больницы переполнены, и нужно из этой ситуации выходить.

У меня есть QR-код. Могу посещать кинотеатры, торговые центры. Считаю, что ограничивать тех, у кого нет QR-кода, но имеются антитела, тоже неправильно. Поэтому я считаю, что, если мы сможем добиться введения QR-кодов по антителам, это будет замечательно».

Руководитель фракции «Новые люди» в Законодательном Собрании Омской области Илья Юрьевич Смирнов:

«На самом деле законопроект важный и сложный. Мы сейчас изучаем этот вопрос с разных сторон. Мы изучаем опыт других стран, изучаем те меры, которые были внедрены и их эффективность. Наша позиция, четкая и однозначная, будет сформирована ближе к пленарному заседанию».

Руководитель фракции областного отделения Политической партии «Коммунисты России» в Законодательном Собрании Омской области Владимир Борисович Казанин:

«Мы будем рассматривать во фракции этот социально значимый закон. Мир разделился поровну. С QR-кодами и прививками, по-моему, все определились, все делают. Другое дело, у каждого своя вакцина. Отрицание QR-кода и нежелание соблюдать правила – это проблема нас самих. Сейчас – это необходимость. У нас есть СНИЛС, ИНН, паспорт… К сожалению, без прививок, без введения ограничений человечество никогда еще не побеждало вспышки эпидемии. Мне самому это не нравится, но это необходимость.

Ну а насчет того, что у нас ввели ограничения с 23 часов до 6 утра для общепита, я считаю, это надо отменять. Это безумие какое-то. Это крайность. Роспотребнадзор настаивает все время на еще большей самоизоляции, купировании. На мой взгляд, Губернатор и отстаивает, как раз интересы малого и среднего бизнеса, я думаю с пониманием отнесется к тому, что надо отменять запреты на работу общепита с 23 часов до 6 утра.

Мы будем предлагать отмену ограничений по общепиту с 23 до 6 часов утра. Если ввели QR-коды, то раз они днем ходят с QR-кодами, их зараза не касается. А ночью, она набросится на них что ли? Это безумие. Надо его отменять. Есть необходимые ограничения, которые продиктованы: и QR-код, и в промышленные магазины, и т.д. А есть общепит, есть магазины для продуктов. Это насущная необходимость людей. Если есть QR-код - ты можешь заходить в любое время, я так считаю».

Вадим Григорьевич Бережной, главный врач «Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области» представитель фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области:

«Если не поймут и не примут идею QR-кодов, то нам в этом кошмаре крутиться еще несколько лет. Иных способов, кроме как побудить заблудившихся, боящихся, непонимающих, что вакцинация во всем цивилизованном мире признана единственным выходом, справиться с пандемией за полгода или за год, а не пять лет жить в пещерах, в масках, бояться встречаться, избегать всех мероприятий, иного способа больше нет. Система здравоохранения региона уже который месяц работает на пределе возможностей, на высочайшем уровне напряжения. Механизмы могут так работать в пиковых нагрузках, наверное, час, неделю, месяц, два месяца. Но так работать год, полтора года, два года – невозможно. Люди, врачи и медицинские сестры - это не стальные запчасти, которые могут крутиться бесконечно. Это живые люди, которые могут так работать без отпусков, ночами, днями, сутками за сутками. Но предел есть, это может начать сыпаться. И тогда те, кто не хочет прививаться, кто пытается возражать против QR-кодов, эти люди потом просто не смогут найти себе место в реанимации, не смогут найти себе врачебные, медсестринские руки, которые будут ставить им капельницы, ставим им кислород. То есть, эти люди могут оказаться без помощи и оказаться на кладбище. Я не понимаю, как это можно сейчас не осознавать, ведь большая часть – это информированные люди. Такой смертности, как при ковиде, никогда не было. Не только в России, это касается всего мира. Передовые страны пришли к выводу, что QR-кодирование – единственный способ побудить заблудившихся, помочь гражданскому обществу, помочь себе. И в этих обстоятельствах мы сейчас слышим, что для бизнеса это сложно, еще для кого-то сложно. Понимаете, сегодня, если мы подумаем в этой части о бизнесе, то завтра в бизнесе просто обслуживаться будет некому. То, что творит сейчас ковид – это геноцид, в конце концов численность населения уменьшится так, что ходить в кафе будет некому.

Я выражаю сейчас позицию большинства депутатов, которые входят во фракцию «Единая Россия», я считаю, что выражаю сейчас позицию большинства медицинских работников Омской области, тех, кто несмотря ни на что, работает сейчас на фронте, на передовой, не будучи рад каким-то деньгам, которые за это платят… Психологический износ настолько велик, что впервые нам приходится привлекать в наши больницы психологов, чтобы пытаться восстанавливать наших медсестер и врачей. Наши медики сами об этом попросили. Так работать долго невозможно….

Наши медики видят, что среди 20-ти поступающих в стационар, только один-два привитых, остальные 18-19 поступает не привитых. Болеют привитые, это правда. Но они болеют легко, они остаются дома. Они проходят лечение амбулаторно. А в стационарах забита вся многопрофильная больница, корпус областной клинической больницы, 11-я городская больница, наш (КМХЦ) хирургический корпус забиты не привитыми, которые кто улыбался, кто не понимал, кто боялся, слушали сплетни, читали в соцсетях всякую чушь. В результате сейчас или погибают, или остаются тяжелыми инвалидами. Нас, кстати, очень пугает, что будет с теми, кто поправился, потому что уровень хронизации заболеваний с которыми они раньше даже и не сталкивались, и сахарный диабет, и гипертоническая болезнь, и тромботические осложнения, очень высок. Всем этим придется заниматься опять медикам. Опять в поликлиниках. Это, к сожалению, наш русский менталитет. Пока беда не случится, мы будем слушать сплетни, слушать подруг на лавочке, питаться информацией из соцсетей или желтой прессы, порой нельзя этому доверять.

В этой связи, я предлагаю, все-таки эту меру Правительства, которая предлагается, которая рассматривается в Государственной Думе, воспринять с переживанием не только за свою судьбу, за судьбу своих близких, бабушек, дедушек, мам, пап. В конце концов, пока у нас оперативно не будет прививаться значительная часть населения, мы будем упускать мутацию вируса. Вот даже вся эта история с годичной прививкой, в то время как цивилизованные страны привились за четыре-пять месяцев и не дали возможности вирусу мутировать, и сейчас у них подъем есть, но не большой. А наша годичная история с прививанием, с уговорами, с рассуждением, с пересыпанием из пустого в порожнее, она приводит к тому, что вирус успевает мутировать. Он ускользает. Не дай бог, он снова в мае, в июне вернется в такой форме, в которой наши реаниматологи будут уже бессильны. Это может быть».