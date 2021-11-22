В Омске ковидом заразились 590 человек за сутки

В Омске продолжает активно распространяться коронавирус. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области продолжают фиксировать высокие показатели заражаемости ковидом. Каждый день прибавляется почти по 600 заболевших. По последним данным, за сутки в регионе заразились 590 человек. За все время пандемии заболели уже 109 883 человека.

Выздоровевших после выходных зафиксировали гораздо меньше, всего 181 за сутки, в то время как на выходных этот показатель превысил 600 человек. За все врем пандемии ковидом удачно переболели 85 100 человек.

К сожалению, стало расти число летальных случаев. За последние сутки зафиксировали 15 смертей. За все время наблюдений в Омской области от коронавируса умерли 2 716 человек.