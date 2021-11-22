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Общество22 ноября 2021 9:21

Омич на джипе устроил массовое ДТП с двумя погибшими

В причинах аварии разбирается полиция
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На Красноярском тракте из-за аварии затруднен проезд.

На Красноярском тракте из-за аварии затруднен проезд.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня днем около 11:45 в Омске произошло серьезное ДТП. Предварительно известно, что омич на «Хонде CR-V» ехал по Красноярском тракту и в районе остановки «Завод пластмасс» вылетел на встречку. В аварии он собрал еще три машины. Пострадали УАЗ, «Рено Дастер» и ГАЗель.

В аварии погиб ее виновник и еще один водитель.

В аварии погиб ее виновник и еще один водитель.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как уточнили в пресс-службе полиции, на месте происшествия скончался 67-летний водитель «Рено», по пути в больницу умер и сам виновник аварии , водитель «Хонды», 38-летний водитель ГАЗели до больницы доехал, ему оказывают помощь медики. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские, проходит проверка.