В Омске поймали иностранца, финансировавшего террористов

Омича обвиняют в пособничестве террористам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске силовики поймали пособника ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации). Мужчина постоянно жил в Омске, но родом он из страны в Центральной Азии. По предварительным данным он контактировал с активным вербовщиком ИГИЛ, который вел активную деятельность по вербовке россиян. Он и просил омича переводить деньги на нужды террористов, переводы осуществлялись на карту.

Финансировавшего ИГИЛ (запрещенную в РФ террористическую организацию) задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением Росгвардии по Омской области во взаимодействии с УФСБ России по Республике Татарстан и Свердловской области. На омича завели дело по статье «содействие террористической деятельности».