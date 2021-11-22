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Общество22 ноября 2021 7:47

Праздника не будет: омичка хотела купить елку из-за границы, но попала в лапы мошенников

Женщина пыталась купить новогоднее дерево через интернет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичка выбрала новогоднее дерево в онлайн-магазине, но оказалось, им владеют мошенники.

Омичка выбрала новогоднее дерево в онлайн-магазине, но оказалось, им владеют мошенники.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жертвой мошенников стала 60-летняя омичка. Женщина решила заранее подготовиться к Новому Году и купить искусственную ель. Она нашла понравившийся вариант на сайте и связалась с представителем продавца. Молодой человек представился Кириллом и убедил омичку, что они надежная организация.

Чтобы подстраховаться перед покупкой омичка попросила отправить ей елку с наложенным платежом, перед получением в службе доставки она оплатила бы доставку. Кирилл начал активно переубеждать женщину. Заявил, что склад находится в Калининграде, а это особая экономическая зона, отправления из которой обходятся не дешево. Также заверил женщину, что ели привезены из-за границы по сниженным ценам, и при отправке наложенным платежом омичке придется заплатить все налоги и пошлины. Омичка поверила и перевела всю сумму за покупку на карту. А цена у елки была немаленькой, 11 161 рубль. После получения денег загадочный Кирилл перестал выходить на связь.

После этого омичка поняла, что стала жертвой мошенников. После этого она обратилась в полицию. Следователи возбудили дело по статье Мошенничество, расследование продолжается.